أسواق النفط تواصل أطول سلسلة خسائر منذ 2020

2022/09/03 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء التضخم العالمي ورفع الفائدة الصباح الجديد – متابعةواصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي، والاحتمال بأن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة، وزيادة القيود للحد من تفشي فيروس كورونا في الصين.وانخفضت عقود خام غرب تكساس الأميركي بنحو 2.58 دولار، أو بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 89.06 دولارا للبرميل بحلول ...

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