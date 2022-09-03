الدولار يتربع فوق أعلى قمة في عقدين رغم مخاوف الركود

2022/09/03 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم يواجه موجة أزمات اقتصادية والعملة الأميركية الأكثر صلابة متابعة ـ الصباح الجديد:يواصل الدولار الأميركي صعوده منذ بداية العام، حيث نافس جميع العملات العالمية الرئيسة خلال معركة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، وارتفع مع بداية العام 15 في المئة مقابل الين الياباني، فيما حقق صعوداً بنسب فوق 10 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني.في هذا الصدد ...

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