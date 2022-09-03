2022/09/03 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تبت الأربعاء بقرار حل البرلمان وسط دعوات للمضي نحو إنتخابات جديدة مجلس الأمن يحث العراقيين على إحترام سيادة القانون وتجاوز الخلافات بالحوار بغداد – قصي منذر حث مجلس الأمن الدولي ،العراقيين على تجنب العنف واحترام سيادة القانون وحل خلافاتهم السياسية بالطرق السلمية.ودان أعضاء المجلس في بيان تابعته (الزمان) امس ان (أعمال العنف في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحادية تبت الأربعاء بقرار حل البرلمان وسط دعوات للمضي نحو إنتخابات جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحادية تبت الأربعاء بقرار حل البرلمان وسط دعوات للمضي نحو إنتخابات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).