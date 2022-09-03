2022/09/03 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدوء حذر بعد أحداث البصرة وقوى تشرين ترفض إعادة المجرّبين النوري: السيستاني غير راضٍ ويستنكر الأفعال المشينة بغداد – ابتهال العربي النجف – سعدون الجابري احتجت قوى تشرين في ساحة النسور ببغداد امس ، للمطالبة بالتغيير الجذري للوجوه التي شاركت بحكم البلد ما بعد عام 2003 ورفض عودة ما وصفوهم بالمجربين.وكانت قوى تشرين قد […]

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