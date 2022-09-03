2022/09/03 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشّح رئاسي يقترح خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية بغداد – الزمان اقترح المرشح لرئاسة الجمهورية خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني ، خارطة طريق ذات ابعاد للخروج من الازمة السياسية الراهنة.وقال في بيان صحفي تحت عنوان (ارفع رأسك يا عريق) تلقته (الزمان) أمس (أؤمن بأن الأزمة السياسية غير المسبوقة التي يعيشها العراق تتطلب […]

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