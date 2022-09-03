الحشد الشعبي يصد تعرضاً داعشياً جنوب سامراء

2022/09/03 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، التصدي لتعرض لإرهابيي داعش في منطقة "سيد غريب" جنوب سامراء.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللواء 42 في الحشد الشعبي يصد تعرضا لإرهابيي داعش في منطقة "سيد غريب" جنوب سامراء، كانوا يرومون التسلل لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف أمنية ومدنية، وقد نجحت القوة في التصدي وابعاد العناصر المتسللة".





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