2022/09/03 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة مع أحمد العذاري | الضيف صهيب الراوي - محافظ الانبار السابق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pK24fIlfxNY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة مع أحمد العذاري | الضيف صهيب الراوي - محافظ الانبار السابق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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