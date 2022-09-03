رويس يقود بوروسيا دورتموند لصدارة

2022/09/03 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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خرج فريق بوروسيا دورتموند بفوز بشق الأنفس من مباراته أمام ضيفه هوفنهايم (1-0) التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للاعب ماركو رويس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لفريق "أسود الفيستيفال" عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وحقق فريق بوروسيا دورتموند بذلك انتصاره الرابع في الموسم الجديد للدوري تخللها هزيمة في الجولة الثالثة، وارتقى إلى صدارة "البوندسليغا" برصيد 12 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض نادي هوفنهايم للهزيمة الثانية، مقابل ثلاثة انتصارات، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويشغل المرتبة الخامسة على سلم الترتيب حتى الآن.

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