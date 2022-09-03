2022/09/03 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، الجمعة، وزارتي التخطيط والمالية بانهاء اعداد موازنة العام المقبل، مبينا انه فور تشكيل الحكومة المقبلة فسيتم ارسالها بشكل مباشر.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "شهر تشرين يحتم على الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان الا ان تحولها الى حكومة تصريف الاعمال حال دون ذلك".

واضاف كوجر ان "قانون الإدارة المالية يحتم على وزارة المالية والتخطيط ان تطلب من الوزارات والهيئات والشركات موازناتهم المطلوبة لاعداد الموازنة بشكل كامل ضمن بنود وفقرات بعدها يصار الى إرسالها إلى البرلمان بشهر تشرين الاول المقبل شريطة ان يتم تشكيل الحكومة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات نيابية لاعداد موازنة 2023 وإرسالها مباشرة بعد تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات نيابية لاعداد موازنة 2023 وإرسالها مباشرة بعد تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).