البحرية الأمريكية تعلق على احتجاز إيران لزورقين مُسيرين في البحر الأحمر

2022/09/03 | 01:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات البحرية الأمريكية، يوم الجمعة، أنها اعترضت، في الأول من سبتمبر/ أيلول، السفينة الحربية الإيرانية "جمران" التي احتجزت زورقين مُسيرين يديرهما الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، بعد يومين من فشل إيران في الاستيلاء على سفينة

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