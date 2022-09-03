أردوغان: قسموا العراق وسوريا وما زالوا يمارسون الألاعيب نفسها على المسلمين في العالم

2022/09/03 | 01:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الألاعيب تمارس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة.

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