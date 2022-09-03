محافظ كربلاء يوجه بمنع تجوال الدراجات النارية في المحافظة

2022/09/03 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واعوجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الأجهزة الامنية بمنع تجوال كافة أشكال الدراجات النارية في المحافظة إلى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ترأس اجتماع اللجنة الامنية بحضور قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ومدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب ومدير الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات كربلاء ومدير الامن الوطني ومدير قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كربلاء ومدير النجدة ".وأضاف، أنه " تم اثناء الاجتماع بحث ومناقشة الاستعدادات الاخيرة التي تتخذها قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والاجهزة الامنية لاستقبال زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والاطلاع على مستلزمات نجاح تطبيق الخطط الامنية والخدمية لتوفيرها ".وتابع، "كما تم خلال الاجتماع التوجيه للقوات الامنية بمنع كافة اشكال الدراجات النارية من تجوالها في المحافظة الى مابعد الزيارة المباركة ، كما تم خلال اصدار عدة قرارات من شأنها ان تعزز الامن في المحافظة وحماية الزائرين".





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