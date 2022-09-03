صحيفة: الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل تحالفات الجزائر والمغرب

2022/09/03 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة إسبانية إن أزمة الطاقة و الحرب في أوكرانيا تسرع تطبيع العلاقات بين أوروبا والفاعلين الرئيسيين في المغرب الكبير، الجزائر والمغرب.

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