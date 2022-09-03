2022/09/03 | 02:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ريابكوف قوله: “اسمحوا لي أن أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل “أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي”، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية، مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر”.

وأضاف أن “روسيا ودولا أخرى أعربت عن قلقها إزاء انتشار الأسلحة النووية، كما أعربت عن مخاوفها من نقلها من قبل الولايات المتحدة إلى خارج أوروبا، وهو الشيء الذي يحدث منذ عقود”.

وتابع ريابكوف: “ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو إلى اتباع نهج مختلف، والاسترشاد بالمسؤولية في هذا المجال، كما تفعل روسيا”.

التالي

منذ 6 ساعات

الصين تخضع ملايين الأشخاص لحجر صحي

منذ 7 ساعات

أسعار البنزين ووقود التدفئة ترتفع بشكل حاد في ألمانيا

منذ 7 ساعات

قرارات جديدة من السعودية تخص الحيوانات

منذ 8 ساعات

طهران: إحباط هجومي قراصنة في أقل من شهر

منذ 8 ساعات

توقعات بارتفاع صاروخي لأسعار النفط

منذ 9 ساعات

روسيا تحذر من خطر يهدد أنابيب الغاز “نورد ستريم”

منذ 10 ساعات

مقتل 7 أشخاص في اشتباكات قبلية جنوب شرق السودان

منذ 10 ساعات

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول مقبرة طه حسين

منذ 11 ساعة

إيران تكشف تفاصيل الاستيلاء على زورقين أمريكيين

منذ 11 ساعة

أمريكا: الديموقراطيون يعدلون استراتيجيتهم الانتخابية رغم المخاطر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).