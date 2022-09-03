البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا

2022/09/03 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعقالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، 73 ‏مهاجرا غير شرعي من الغرق،‎ عند سواحل جربة وقليبية.وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع، وذلك في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.وتتكرر عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.وعادة ما يختار "الحالمون" بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.





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