مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬السيسي‭ ‬تلقى‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية من‭ ‬قوى‭ ‬عراقية‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬الأزمة

2022/09/03 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات‭ ‬تشرينية‭ ‬لجس‭ ‬النبض‭ ‬تهدد‭ ‬بالعودة‭ ‬الكبرى‭ ‬بعد‭ ‬الأربعين القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ــ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬تلقى‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬ساسة‭ ‬عراقيون‭ ‬لم‭ ‬يسمهم‭ ‬عن‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بمبادرات‭ ‬مصرية‭ ‬للتوسط‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬لثقتهم‭ […]

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