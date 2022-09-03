2022/09/03 | 03:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهرات تشرينية لجس النبض تهدد بالعودة الكبرى بعد الأربعين القاهرة -مصطفى عمارة ــ بغداد – عبدالحسين غزال كشف مصدر برئاسة الجمهورية في القاهرة للزمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى إشارات إيجابية من قوى سياسية عراقية أعرب فيها ساسة عراقيون لم يسمهم عن ترحيبهم بمبادرات مصرية للتوسط بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حل سياسي للأزمة لثقتهم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر رئاسي لـ الزمان :السيسي تلقى إشارات إيجابية من قوى عراقية للتوسط في الأزمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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