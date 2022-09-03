2022/09/03 | 03:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام هناك سباق مع الزمن من اجل حسم الوضع السياسي العراقي قبل ان تنتهي زيارة الأربعين، ومن ثمّ تنفتح خيارات أخرى لاسيما امام القوى المدنية لثوار تشرين في العودة الكبرى لتظاهرات واعتصامات هددوا بها في تظاهرات الجمعة. الجديد المتوقع هو انّ أطرافاً من قواعد التيار الصدري قد ينضمون للتظاهرات الموعودة في بغداد او جنوب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير مشروع الإصلاح بعد الانسحاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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