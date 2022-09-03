مصير‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح بعد‭ ‬الانسحاب

2022/09/03 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حسم‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعين،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تنفتح‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬لاسيما‭ ‬امام‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬لثوار‭ ‬تشرين‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الكبرى‭ ‬لتظاهرات‭ ‬واعتصامات‭ ‬هددوا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬الجمعة‭.‬ الجديد‭ ‬المتوقع‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬أطرافاً‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬قد‭ ‬ينضمون‭ ‬للتظاهرات‭ ‬الموعودة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬او‭ ‬جنوب‭ […]

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