مجلس الامن يدين العنف في العراق ويدعو لاحترام القانون

2022/09/03 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬نيويورك‭- ‬الزمان ادان‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق‭ ‬يومي‭ ‬29‭ ‬و30‭ ‬أغسطس‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭.‬ ودعا‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الهدوء‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‭ ‬ورحبوا‭ ‬ببيانات‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ […]

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