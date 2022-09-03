"لا نتفاوض علنا".. أمريكا تعلق على رد إيران بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي

2022/09/03 | 03:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "لن تتفاوض علنا" بشأن إحياء الاتفاق النووي، بينما تتم مراجعة الرد الإيراني على النص المقترح لإحياء الاتفاق.

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