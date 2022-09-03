الحاجة إلى بطل 

2022/09/03 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار، هذه بعض الحقائق الراهنة والمؤسفة التي ترسم ملامح المشهد العالمي وتعيش تداعياتها العديد من المجتمعات.وهي حقائق تجنح نحو الكارثية في معظمها، وإن كانت ليست بغريبة أو طارئة على طبيعة الحياة البشرية، لكن لم يسبق لها أن اجتمعت معاً بهذا الزخم وهذه القسوة، وتفضي بطبيعة الحال إلى حالات متطرفة من الأمراض النفسية أقلها الاكتئاب والتشاؤم.

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