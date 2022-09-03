روسيا: أمريكا لم تصدر تأشيرات لوفدنا ليحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وواشنطن ترد

2022/09/03 | 05:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا إن الولايات المتحدة لم تصدر أي تأشيرات لـ56 عضوا من الوفد المرافق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيحضر جلسة الجمعية العامة رفيعة المستوى التي ستعقد في نيويورك، والذي يضم أيضا صحفيين روس.

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