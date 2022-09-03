2022/09/03 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اعتقال عسكري قام بتصرفات غير لائقة مع عاملين ومرتادي مركز تسوق في الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت.. الداخلية تتحرك بعد فيديو "ضابط السوبر ماركت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت.. الداخلية تتحرك بعد فيديو "ضابط السوبر ماركت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).