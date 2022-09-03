قيادة عمليات بغداد تحذر من

2022/09/03 | 07:53 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وثيقة أمنية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، من عمليات اغتيال قد تطال بعض اﻷشخاص داخل العاصمة العراقية.

وبحسب الوثيقة التي نقلتها وسائل إعلام عراقية، تفيد معلومات بنية مجاميع مسلحة وصفتها بـ"خارجة عن القانون" بتنفيذ عمليات اغتيال في محافظة بغداد.

وأضافت الوثيقة أن عمليات الاغتيال ستتم بواسطة عجلات "مظللة" بدون لوحات مرورية ودراجات نارية.

تغيير النظام

وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر مئات العراقيين في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد بعد أيام قليلة على مواجهات بين فصائل شيعية أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف أنصار رجل الدين والسياسي مقتدى الصدر.

وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية وطالبوا بهدوء بتغير النظام السياسي على ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون العراقية العام.

ولا يزال العراق من دون رئيس للوزراء وحكومة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إذ أن الأقطاب السياسية الشيعية في البلاد تعجز عن الاتفاق على اسم مرشح للمنصب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهتف المتظاهرون في ساحة النسور في بغداد "الشعب يريد إسقاط النظام".



ويصب المتظاهرون جام غضبهم على النظام السياسي الذي يشل بنظرهم العراق الغني بالنفط لكنه يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية.

تدخلات إيران

وهتف البعض "إيران لن تحكم العراق" رافضين "تدخلات" طهران في الشؤون العراقية.

ويقول المحتجون إنهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية التي عرفها العراق في أكتوبر 2019 عندما نزل آلاف العراقيين إلى الشوارع للتنديد بـ "فساد" الطبقة الحاكمة وهيمنة إيران.

وقد تراجعت هذه الحركة الاحتجاجية إلا أنها لا تزال تنظم تظاهرات متفرقة في بغداد.



وأتت تظاهرة الجمعة على خلفية توتر شديد.

ومساء الأربعاء، وقعت اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة جنوب العراق أدت إلى سقوط أربعة قتلى، على الرغم من أن السلطات الأمنية نفت ذلك وفسرت الأمر على أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة"، وأن ما حدث عبارة عن "جريمة قتل في مركز المحافظة، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه فيهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذه الواقعة".

وفي مطلع الأسبوع وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي اقتحموا هذه المنطقة التي تضم سفارات ووزارات بعدما أعلن مقتدى الصدر انسحابه النهائي من السياسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات بغداد تحذر من "عمليات اغتيال" في العاصمة العراقية) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات بغداد تحذر من "عمليات اغتيال" في العاصمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).