2022/09/03 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع، الجمعة، في مصفاة بجزيرة "نيوفاوندلاند" الكندية مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا.. جرحى في انفجار مصفاة للنفط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا.. جرحى في انفجار مصفاة للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).