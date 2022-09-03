2022/09/03 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للمحلل السياسي، أمير الموسوي، والتصريح الذي أدلى به عن حاجة العراق لشخص مثل عبدالملك الحوثي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العراق بحاجة لمثل عبدالملك الحوثي".. تداول تصريح سابق للموسوي وهكذا رد الصدر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العراق بحاجة لمثل عبدالملك الحوثي".. تداول تصريح سابق للموسوي وهكذا رد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).