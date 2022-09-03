2022/09/03 | 09:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mQY7IYQ4IZo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجعات وتنازلات واغلاق مقرات.. الاوساط السياسية بكبرى المفاجآت | نشرة اخبار الثامنة 2022/9/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تراجعات وتنازلات واغلاق مقرات.. الاوساط السياسية بكبرى المفاجآت | نشرة اخبار الثامنة 2022/9/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).