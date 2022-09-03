الرافدين يعلن توفير الأموال لتغطية السلف والقروض

2022/09/03 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، توفير الأموال اللازمة لتمويل جميع الخدمات المصرفية ومن ضمنها السلف والقروض . وذكر بيان للمصرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما يشاع عن إيقاف منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى غير صحيح اطلاقاً وأن فروع المصرف مستمرة في منح الائتمان بمختلف أشكاله وتقديم الخدمات للزبائن من دون توقف".ودعا البيان "الفروع التي تستنفذ تخصيصاتها مفاتحة المصرف من أجل رفدهم بالمبالغ لتغطية نفقات السلف والقروض وذلك بهدف ضمان انسيابية العمل من دون تأخير".





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