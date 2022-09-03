العراق يتعدى السعودية بصادرات النفط إلى أمريكا

2022/09/03 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 401 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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