كربلاء تمنع تجوال الدراجات النارية في المحافظة الى ما بعد الزيارة الأربعينية

2022/09/03 | 09:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة كربلاء المقدسة ، منع جميع أنواع الدراجات النارية من التجوال داخل المحافظة إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية للامام الحسين عليه السلام .

وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحث مع قيادة عمليات الفرات الاوسط ، استعدادات الخطة الامنية لزيارة الأربعين.

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