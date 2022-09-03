محمد صلاح يتطلع لكسر صيامه التهديفي.. وقيادة ليفربول لحسم ديربي

2022/09/03 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، مواجهة مهمة لفريقه أمام إيفرتون، السبت، وعلى أرضية ملعب "غوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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