الرافدين يعلن توفير الاموال لتغطية السلف والقرض وينفي ايقافها

2022/09/03 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصرف الرافدين توفير الاموال اللازمة لتمويل جميع الخدمات المصرفية من ضمنها السلف والقروض.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “ما يشاع عن ايقاف منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى غير صحيح اطلاقا وان فروع المصرف مستمرة في منح الائتمان بمختلف اشكاله وتقديم الخدمات للزبائن من دون توقف “.

ودعا البيان الفروع التي تستنفذ تخصيصاتها إلى “مفاتحة المصرف من اجل رفدهم بالمبالغ لتغطية نفقات السلف والقروض وذلك بهدف ضمان انسيابية العمل من دون تأخير”.

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