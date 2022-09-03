البنك المركزي يحدد وظائف نافذة بيع العملة الصعبة وأهميتها للاقتصاد العراقي

2022/09/03 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد البنك المركزي، اليوم السبت ،وظائف نافذة بيع العملة الصعبة وأهميتها للاقتصاد العراقي.وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري في تصريح تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “نافذة بيع العملة وجدت لتلبية احتياجات القطاع […]

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