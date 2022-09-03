2022/09/03 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي في محافظة الديونية، وممثلية الوزارة في السليمانية للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ .رابط نتائج الدور الثاني والخاص بممثلية وزارة التربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي في السليماني والديوانية المركز الخبري الوطني.

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