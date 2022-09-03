قصة حب وتفسير سيء..

2022/09/03 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة لوموند الفرنسية، الجمعة، أنها سحبت من موقعها الإلكتروني عمودا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر لأنه "تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ وسيئ"، في تبرير لهذه الخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة.

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