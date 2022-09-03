لعدم استفزاز الصدر.. التنسيقي يقرر عدم طرح موضوع عودة البرلمان 

2022/09/03 | 10:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، عن اتفاق قادة الإطار على تأجيل طرح موضوع عودة البرلمان إلى ما بعد انتهاء الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر، ان “قادة الإطار التنسيقي اتفقوا خلال اجتماع لهم عقد، خلال الساعات الماضية، في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تأجيل طرح موضوع عودة البرلمان الى بعد انتهاء زيارة الأربعين للإمام الحسين”.

وبين ان “هذا الاتفاق جاء من أجل عدم استفزاز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره، الذين يمكن أن ينزلوا للشارع مجدداً لإفشال أي جلسة للبرلمان يراد منها المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا تأجل هذا الموضوع من أجل عدم التصعيد مع الصدريين”.

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