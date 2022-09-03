اندلاع حريق في مخيم للنازحين الايزيديين في دهوك (فيديو)

2022/09/03 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، باندلاع حريق في مخيم للنازحين الايزيدين في دهوك.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "حريقاً اندلع في مخيم للنازحين الايزيدين في محافظة دهوك".

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