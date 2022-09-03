ارتفاع مستوى التضخم السنوي في العراق وتحذيرات من تزايد نسبة الفقر (صورة)

2022/09/03 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، عن ارتفاع مستوى التضخم السنوي في العراق، فيما حذرت من ارتفاع نسبة الفقر.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "ارتفع مستوى التضخم السنوي في العراق لشهر تموز من السنة الحالية بمقدار 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 وليصل الرقم القياسي في تموز من 2022 الى 117.8 وهي اعلى نسبة تضخم وصل اليها العراق منذ اكثر من عشر سنوات".

وأضاف العبيدي أنه "ارتفع مستوى التضخم باسعار المواد الغذائية بنسبة 11.2% بينما ارتفع مستوى التضخم باسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز الى 10.1% اما على مستوى اسعار النقل فزادت نسبة التضخم بمقدار 16.8% وكان اكثر النسب تضخما هي اسعار الخدمات الصحية والطبية والتي ارتفعت بمقدار 27.8% مقارنة مع تموز 2019 وليصل الرقم القياسي العام لقسم الصحة الى 149.9 اي بارتفاع بلغ 50% مقارنة مع سنة القياس والتي تعتبر سنة 2012".

وبين أنه "من المتوقع ارتفاع نسب التضخم نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع اسعار النفط والتي تعكس بضلالها على مجمل البضائع والخدمات بالإضافة الى تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار الامر الذي ادى الى ارتفاع نسب التضخم لتصل لهذه المستويات القياسية، كما انه بحسب بيانات وزارة التخطيط فان عدد العراقيين تحت مستوى خط الفقر قد بلغ 9 مليون شخص بحسب اخر البيانات ومع ارتفاع نسب التضخم فمن المتوقع ارتفاع هذه النسبة مستقبلا".

وتابع رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية أن "الحكومة العراقية لا تقوم باي اجراءات فعلية من شأنها تقليل نسب التضخم المؤهلة للارتفاع نتيجة عدم اقرار الموازنة وعدم وجود برامج تحد من تأثير مستوى التضخم على المواطن العراقي كما ان المنتوجات المحلية التي من شانها ان تقلل من نسب التضخم ما زالت دون المستوى وغير قادرة على تغطية الحاجة الى المنتوجات المستوردة".

ويوضح العبيدي مستوى التضخم بهذا الرسم البياني:

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