كاظم الساهر يرد على شائعات منعه من دخول مصر والغناء فيها

2022/09/03 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الفنان العراقي كاظم الساهر لأول مرة على الأنباء التي تم تداولها حول قرار منعه من الغناء في السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أنه زار مصر 3 مرات خلال هذه السنوات، ولم يقم حفلات بسبب عدم تقديمه جديدا.كاوتداول نشطاء … Readmore

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