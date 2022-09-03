عضو في النصر: متظاهرو تشرين يوصلون رسالة لكنها لا تنتج حلول

2022/09/03 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، أن أي خطوة لتسمية رئيس للوزراء أو تشكيل حكومة بدون التوافق مع الشركاء في العملية السياسية “ستكون منقوصة وغير مكتملة”، منوهاً إلى أن “الشارع يوصل رسالة لكنه لا ينتج حلولاً”.سلام الزبيدي، قال: إن … Readmore

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