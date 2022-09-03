الغانمي يترأس اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطط تأمين الزيارة الأربعينية

2022/09/03 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطط تأمين الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة لفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر العمليات المشتركة حول تأمين الزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المرسومة لتأمين احتياجات الزيارة ضم الاجتماع معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والقادة الامنيين".





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