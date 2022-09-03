2022/09/03 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت المفوضية الأوروبية، إن أطراف الاتفاق النووي بدأت دراسة مقترح إيراني جديد، في حين...

ظهرت المقالة أطراف الاتفاق النووي تعكف على دراسة عرض إيراني جديد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطراف الاتفاق النووي تعكف على دراسة عرض إيراني جديد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطراف الاتفاق النووي تعكف على دراسة عرض إيراني جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).