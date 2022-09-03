أزمة رواتب موظفي الإقليم تعود إلى الواجهة مع بغداد مجددًا

2022/09/03 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، اليوم السبت، أن إقليم كردستان لا يعتمد على الموازنة الاتحادية.

وقال أحمد لـ (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من عدم وصول حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العراقية للسنوات السابقة إلا أن حكومة الإقليم تعاملت مع ما متوفر لديها".

وأضاف أنه "على هذا الأساس ستتعامل حكومة إقليم كردستان مع المتوفر لديها من أموال بيع النفط والعائدات المالية الأخرى، فضلا على أن الحكومة الاتحادية ملزمة بإرسال مبلغ 200 مليار دينار شهريا للإقليم".

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