2022/09/03 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة في صلاح الدين وديالى.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت فجر اليوم قطعات من قيادات عمليات صلاح الدين وديالى وسامراء بالمرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية".

واشار البيان إلى أن "هذه المرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي العظيم َالحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً الى ان "انطلاق هذه المرحلة يأتي بالتزامن مع استمرار المقر المتقدم في كركوك بالمرحلة السادسة ضمن قاطع المسؤولية".

واكد البيان أن "القوات الأمنية البطلة مستمرة بواجباتها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة للقضاء على عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي من مخلفاتهم".

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