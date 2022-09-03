2022/09/03 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZhPQmgkdK5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إرشادات التعامل مع مرض السكري مع الدكتور رأفت اياد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إرشادات التعامل مع مرض السكري مع الدكتور رأفت اياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).