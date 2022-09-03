السياحة في كردستان تكشف اعداد السائحين لسنة 2022

2022/09/03 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن دخول أكثر من أربعة ملايين سائح إلى محافظات الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022.

وقالت رئيس مجلس السياحة في حكومة الإقليم، أمل جلال، في بيان إن “عدداً كبيراً من السائحين الذين قدموا إلى المنطقة من مواطني وسط وجنوب العراق”.

وأضافت أن “السائحين اختاروا الإقليم بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مناطقهم وانخفاضها في مدن الإقليم، فضلاً عن توفر المئات من الأماكن السياحية في كوردستان”.

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