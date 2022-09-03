وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً حول تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين علي السلام

2022/09/03 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطط تأمين الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة لفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر العمليات المشتركة حول تأمين الزيارة الأربعينية”.

ولفت إلى أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المرسومة لتأمين احتياجات الزيارة ضم الاجتماع معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والقادة الامنيين”.

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