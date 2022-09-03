صفقة أسلحة متطورة بين أمريكا وتايوان.. والصين تتوعد

2022/09/03 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بعد الإعلان عن حزمة الأسلحة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، لإعراب الحكومة الصينية عن استيائها، وتتضمن أكثر من نصف هذه الحزمة ترقية إلى نظام إنذار رادار مبكر بأكثر من 600 مليون دولار كان يعمل هنا في تايوان لما يقرب من عقد من الزمان.

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