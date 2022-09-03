طيران الجيش يدمر وكراً لداعش في جبال حمرين

2022/09/03 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دمر طيران الجيش العراقي ، اليوم السبت، وكراً لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “الرصد المتواصل لاوكار […]

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