طقس صحو مع بعض الغيوم وغبار خفيف في عموم مناطق البلاد

2022/09/03 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد ، خلال اليومين المقبلين، طقسا صحوا مع بعض الغيوم وتصاعد غبار خفيف بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد .

ذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 26 مئوية والعظمى 48 مئوية ، وفي ذي قار وكربلاء تصل درجة الحرارة العظمى الى 49 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المناطق الجنوبية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مسببة تصاعد الغبار في الوسطى والشمالية “.

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