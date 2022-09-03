اليوم .. انطلاق بطولة العراق النسوية بالكرة الطائرة

2022/09/03 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعتنطلق اليوم السبت في قاعة سنحاريب بمحافظة دهوك بطولة أندية العراق للنساء بالكرة الطائرة بمشاركة ستة أندية.ويتوقع أن تشهد المسابقة إثارة كبيرة بين الفرق المتواجدة التي تبحث عن تحقيق النتائج الجيدة والفوز بالمراكز الأولى.وأعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للنساء بمشاركة ستة أندية هي ( سنحاريب وأكاد عينكاوا وافروديت ودربندخان وراوندوز وكارة ).





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